13 скороговорок, потешек и песенок, которые помогут отработать сложные английские звуки

Когда ребенок начинает учить английский язык, очень важно сразу правильно поставить произношение звуков. Репетитор, конечно, поможет, но и родителям под силу кое-что сделать. Главное знать, на что нужно обращать внимание.

Как поставить правильное произношение английских звуков с помощью скороговорок, стишков-потешек и песенок-речевок, нам рассказала Ирина Лексина — преподаватель, эксперт ЕГЭ по английскому языку, репетитор, редактор Puzzle English.

Ирина Лексина

Две основных нормы произношения в английском языке — британская и американская. Слово dance, например, британцы произнесут как «данс», а американцы как «дэнс». Нормы вполне равноценные, но их не рекомендуется смешивать. Маленький ребенок просто запутается, а старшекласснику на ЕГЭ по английскому языку могут снизить оценку за устную часть, если у него «плавает» акцент.

Так что когда будете искать в Cети дополнительные задания и записи, старайтесь выбирать их последовательно. Уточним, что мы сейчас говорим именно о постановке произношенияу ребенка. Понимать на слух речь людей из разных стран — это как раз полезно и всячески приветствуется.

Гласные звуки

Важное отличие английской фонетики от русской — наличие долгих и кратких гласных. Иногда долгота гласного звука — это все, что отличает одно английскоt слово от другого.

Например, sheep [ʃiːp] и ship [ʃɪp].

При поиске материалов обратите внимание, что под термином long vowels британские и американские учителя английского часто понимают не просто долгие гласные звуки вроде [iː], [ɑː], [ɔː], а гласные звуки, которые произносятся так же, как буква называется в алфавите: «эй» [eɪ], «оу» [əʊ], «ай» [aɪ].

Если ребенок только начинает изучать английский, не будем торопиться. Советуем начать с алфавита. Когда ваш маленький ученик хорошо запомнит гласные буквы, расскажите, что в разных словах они могут звучать по-разному.

Потренировать короткие гласные звуки a [æ], e [e], i [ɪ], o [ɒ], u [ʌ] можно при помощи веселой песенки-речевки Shake it! А заодно выучить несколько слов, обозначающих части тела.

Shake your hand, [æ], [æ]!

Shake your leg, [e], [e]!

Shake your hips, [ɪ], [ɪ]!

Shake your body, [ɒ], [ɒ]!

Shake your thumb, [ʌ], [ʌ]!

А вот песенка, которая объясняет, что гласные буквы могут звучать по-разному и иногда сами себя называют по имени. Поет американец Джек Хартманн

Согласные звуки

Самые сложные согласные звуки, конечно, те, которым нет аналогов в русском языке.

Это ŋ, глухой [θ] и звонкий ð, огубленный [w], звонкий [dʒ].

Сюда же отнесем [r] — в отличие от раскатистого русского «р», этот звук не вибрирующий: язык только поднимается к нёбу, но не касается его. А также [h], который в английском звучит как легкий выдох.

Даже те согласные звуки, которые похожи на русские, в английском произносятся по-своему — например, [p] и [t] говорятся с придыханием.

А еще британцы и американцы не оглушают окончания слов: если мы произносим «зуп» вместо «зуб», то они четко выговаривают последний звонкий согласный.

Скороговорки

Прекрасный способ потренировать произношение согласных — скороговорки. По-английски они называются tongue twisters.

• [ŋ]

Mrs King is bringing something pink for Mr King to drink.

The king would sing about a ring that would go ding.

• [θ] и [ð]

I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought.

Father, mother, sister, brother — hand in hand with one another.

• [w]

Why do you cry, Willy?

Why do you cry?

Why, Willie? Why, Willie?

Why, Willie? Why?

• [dʒ]

Julie Jackson juggled the juicy, jiggly jello.

The generous gymnasts like orange juice.

• [r]

Robert ran rings around the Roman ruins.

• [h]

Hairy Harry had a happy hamster.

• Во многих скороговорках тренируется произношение сразу нескольких звуков — скажем, в этом стишке прорабатываются [th] и [w].

Whether the weather be fine

or whether the weather be not.

Whether the weather be cold

or whether the weather be hot.

We'll weather the weather (whatever the weather),

Whether we like it or not.

• А вот пара s — sh (звуки [s]— [∫])

She sells sea shells by the seashore.

She was shocked to see sharks.

В этом забавном американском учебном ролике отрабатываются согласные звуки [ŋ], [r], глухой [θ] и звонкий [ð], [t∫], [∫], [k] и [w], а заодно показано, какие буквы и сочетания букв передают эти звуки. Так правила произношения постепенно подкрепляются правилами чтения.

Темп и ритм речи

Речь носителя языка можно схематически зарисовать в виде волнистой горизонтальной линии. Значимые слова приходятся на «пики» и оказываются как бы под ударением. А большая часть служебных слов, вроде артиклей, предлогов, вспомогательных глаголов и местоимений, оказываются в «провалах».

Это справедливо даже для простых и коротких предложений.

Фразу My name is Kate выглядит так:

Такая плавная волнообразность и придает речи беглость — а заодно, увы, является причиной того, что нам трудно понимать быстрый разговор на слух.

Дело в том, что слова в слабой позиции произносятся очень быстро или даже «проглатываются».

Дети, которые только начинают учить язык, проговаривают каждое слово и из-за этого говорят очень медленно. Расскажем про два способа им помочь.

Стишки-потешки

Да-да, английские и американские родители тоже играют с детьми в «ладушки», проговаривая какой-нибудь смешной стишок и хлопая в такт. Популярные детские стишки можно найти в сборниках «Песенки матушки Гусыни» и «Песенки из детской» (англ. Mother Goose Rhymes и Nursery Rhymes).

Pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man.

Bakeme a cakeas fastas you can.

Rollit and patit and markit with «B»

And putit in the oven for Babyand me.

Для «ладушек» удобнее, чтобы в стихотворной строчке было два или четыре ударных слога. Но если их, скажем, три, то можно просто отстукивать ритм.

Ding, dong, bell,

Pussy’s inthe well.

Whoputher in?

Little Johnny Flynn.

Whopulled her out?

Little Tommy Stout.

Песенки

Петь вместе с исполнителем — отличный способ привыкнуть к беглой иностранной речи и потренировать слова в «сильной» и «слабой» позициях. Главное, подбодрить ребенка, чтобы он не стеснялся, и предупредить, что сначала может быть трудно, но постепенно все обязательно получится.

Попробуйте для начала «уложить» в размер совсем простую строчку песенки из британского мультфильма «Почтальон Пэт».

Postman Pat, Postman Pat, Postman Patand his black-and-white cat.

Соединяем все, что выучили

Итак, мы потренировали гласные и согласные звуки и поучились произносить предложения в правильном ритме. Теперь попробуем соединить все воедино. Выучим старинный стишок про гороховую кашу.

Pease porridge hot,

Pease porridge cold.

Pease porridge in the pot Nine days old.

Some like it hot,

Some like it cold.

Some like it in the pot Nine days old.

Стараемся проговаривать слова как можно правильней, не забывая про придыхание в [p] и [t] и про звонкие согласные на концах слов! И, кстати, для «ладушек» стихотворение подходит прекрасно!

