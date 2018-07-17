«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Алдервейрелда

Манчестер Юнайтед » рассматривает вариант отказа от приобретения защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Манкунианцы сомневаются, что смогут договориться со «шпорами» по условиям трансфера 29-летнего бельгийца, сообщает Tribalfootball. По данным источника, «МЮ» для усиления защиты рассматривает Милана Шкриньяра («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).

Действующий контракт Алдервейрелда с клубом истекает в 2020 году, но он до сих пор не продлил соглашение с «Тоттенхэмом». В 2015-м «шпоры» приобрели 29-летнего игрока обороны за 11,5 миллионов фунтов.