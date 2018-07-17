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«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Алдервейрелда
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«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Алдервейрелда 

SPORT24.ru 50 минут назад
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант отказа от приобретения защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Манкунианцы сомневаются, что смогут договориться со «шпорами» по условиям трансфера 29-летнего бельгийца, сообщает Tribalfootball. По данным источника, «МЮ» для усиления защиты рассматривает Милана Шкриньяра («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»).
Действующий контракт Алдервейрелда с клубом истекает в 2020 году, но он до сих пор не продлил соглашение с «Тоттенхэмом». В 2015-м «шпоры» приобрели 29-летнего игрока обороны за 11,5 миллионов фунтов.
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