Пока мы спали: новые санкции, генерал-взяточник, мундиаль в Египте

Конгресс США готов рассмотреть новые санкции против России ; в Москве по подозрению в получении взяток задержан генерал полиции; Египет рассмотрит возможность подачи заявки на проведение ЧМ по футболу; в группе ABBA ответили на вопрос о новом альбоме — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Новые санкции

Райан подтвердил свою поддержку выводам разведслужбы США о том, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы в 2016 году.

Выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным , Райан сказал, что если комитеты Конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, он будет «более чем счастлив рассмотреть их».

«Россия — угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — сказал он.

Два эпизода

Дрыманов перед заседанием заявил, что вину не признает и не собирается покидать территорию России.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении в закрытом режиме заседания по избранию меры пресечения бывшему главе ГСУ СК Москвы

Ему меняются два эпизода взятки — в крупном и особо крупном размерах.

Новое место для ЧМ Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи рассказал, что в стране рассмотрят возможность подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр, передает ТАСС

«Мы постараемся выбрать подходящие стадионы, построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах. Основываясь на выполнении этих планов, Египет и будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет», — сказал Субхи.

Речь идет о чемпионатах в 2030 и 2034 годах, а также об Олимпиаде в 2032 году.

На чемпионате мира по футболу в России сборная Египта не смогла выйти из группы, команда не одержала ни одной победы.

Снова вместе

Участник шведской эстрадной ABBA Бьорн Ульвеус на премьере мюзикла «Mamma Mia! 2» в Лондоне рассказал о новых песнях, которые коллектив записывает для гастролей своих виртуальных клонов.

«Одна из них — танцевальная поп-песня, другая — более вневременная, рефлексивная. Она по-северному печальна, но и весела в то же самое время», — поделился он.

Коллега Ульвеуса по группе Бенни Андерсон отрицательно ответил на вопрос журналистов о записи полноценного альбома.

«Делать сейчас очередной альбом — все равно, что начать снимать «Mamma Mia! 3»: какой смысл, пока нет идеи, сценария, обстановки?» — сказал Андерсон.

Ранее были опубликованы первые фото группы ABBA после воссоединения. Коллектив снова собрался через 35 лет после распада, готовит две новые песни и гастроли своих цифровых копий.