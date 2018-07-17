Инвалиды выступили против запрета пластиковых трубочек в Starbucks

Бруклинский центр независимости инвалидов (BCID) назвал запрет пластиковых соломинок для напитков в сети Starbucks ущемлением прав людей с ограниченными возможностями

Бруклинский центр независимости инвалидов (BCID) назвал запрет пластиковых соломинок для напитков в сети Starbucks ущемлением прав людей с ограниченными возможностями.

На прошлой неделе стало известно, что к 2020 году Starbucks планирует полностью отказаться от использования трубочек из пластика в 28 000 заведениях по всему миру. С помощью такой меры сеть хочет сократить загрязнение окружающей среды. Однако, по мнению представителей Бруклинского центра независимости инвалидов, устранение соломинок может лишить возможности инвалидов посещать кофейни.

«Отказ от использования пластиковых соломинок может привести к тому, что многие люди с ограниченными возможностями, как я, не смогут есть или пить в ресторанах и кафе…Трубочки — это больше, чем просто удобство. Это необходимость для таких людей, как мы», –заявил член совета Бруклинского центра независимости инвалидов (BCID) Шарон Шапиро-Лакс.

Несколько сообществ в Нью-Йорке , включая BCID и Disabled in Action (американская организация по защите прав граждан с ограниченными возможностями), были готовы собраться в минувшее воскресенье для того, чтобы провести акцию протеста. Но после разговора с директором Starbucks по вопросам охраны окружающей среды Ребеккой Циммер протест был отменен, пишет FoxNews

В качестве ответа в пятницу Starbucks опубликовала заявление на официальном сайте, в котором говорится, что все кофейни будут по-прежнему предлагать соломинки для тех, кому они необходимы. «Недавнее объявление Starbucks о трубочках не повлияет на тех, кому нужны соломинки. Мы принимаем комплексный подход к дизайну всех упаковок, чтобы гарантировать, что все клиенты смогут попробовать напитки Starbucks», — говорится в сообщении.

В то время как Starbucks выразил обеспокоенность просьбой клиентов с ограниченными возможностями, исполнительный директор Бруклинского центра независимости инвалидов (BCID) Джозеф Раппапорт сказал PBS News Hour, что их требования все еще не удовлетворены. «Чтобы было понятно, они (Starbucks — Прим. ред.) не ознакомились с нашими требованиями, но мы надеемся, что они продолжат диалог», — заявил Раппапорт.

Ранее американская сеть кофеен уже имела опыт продаж соломинок не из пластика, однако он не увенчался успехом. Так, в 2016 году компания была вынуждена отозвать более 2,8 млн трубочек для напитков из нержавеющей стали, потому что те оказались крайне опасными для детей.

Фото: Facebook/Starbucks