Певцы из РФ и Польши стали лауреатами Музыкального конкурса имени Георга Отса в Петербурге

Гран-при жюри решило не присуждать. Первую премию разделили солист Санкт-Петербургского Михайловского театра тенор Борис Степанов и артистка Молодежной оперной программы Большого театра России меццо-сопрано Евгения Асанова.

"Я очень рад, что в Санкт-Петербурге появился конкурс нашего большого певца Георга Отса и что русские слушатели знают, помнят и уважают его", — сказал ТАСС член жюри, музыкальный руководитель и главный дирижер театра «Ванемуйне» Пауль Мяги ( Тарту Эстония ). По его мнению, «уровень вокального исполнительства в России очень хороший, и в конкурсе участвовало много молодых певцов — 20 — 23 лет», что доставило ему большую радость.

Оценивая в целом исполнительский уровень, Пауль Мяги высказал мнение, что «на этом конкурсе не было фаворита», и в жюри было много разных мнений. Четверку лауреатов отделяли друг от друга всего несколько баллов, поэтому решено было разделить первое место.

Лауреатом второй премии стала солистка Вроцлавского оперного театра в Польше Галина Беневич (сопрано). Третью премию получил петербургский тенор, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Шота Чибиров.

Белоруссии, Германии, Всего в конкурсе участвовало 77 певцов из девяти стран — Азербайджана Казахстана , Польши, России, Украины Эквадора и Эстонии.