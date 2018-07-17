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Певцы из РФ и Польши стали лауреатами Музыкального конкурса имени Георга Отса в Петербурге
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Певцы из РФ и Польши стали лауреатами Музыкального конкурса имени Георга Отса в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Певцы из России и Польши вошли в число лауреатов Второго международного музыкального фестиваля-конкурса имени Георга Отса, который завершился во вторник в Петербурге. Заключительный концерт лауреатов прошел в Театре «Мюзик-Холл» в сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело.
Гран-при жюри решило не присуждать. Первую премию разделили солист Санкт-Петербургского Михайловского театра тенор Борис Степанов и артистка Молодежной оперной программы Большого театра России меццо-сопрано Евгения Асанова.
"Я очень рад, что в Санкт-Петербурге появился конкурс нашего большого певца Георга Отса и что русские слушатели знают, помнят и уважают его", — сказал ТАСС член жюри, музыкальный руководитель и главный дирижер театра «Ванемуйне» Пауль Мяги (Тарту, Эстония). По его мнению, «уровень вокального исполнительства в России очень хороший, и в конкурсе участвовало много молодых певцов — 20 — 23 лет», что доставило ему большую радость.
Оценивая в целом исполнительский уровень, Пауль Мяги высказал мнение, что «на этом конкурсе не было фаворита», и в жюри было много разных мнений. Четверку лауреатов отделяли друг от друга всего несколько баллов, поэтому решено было разделить первое место.
Лауреатом второй премии стала солистка Вроцлавского оперного театра в Польше Галина Беневич (сопрано). Третью премию получил петербургский тенор, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Шота Чибиров.
Всего в конкурсе участвовало 77 певцов из девяти стран — Азербайджана, Белоруссии, Германии, Казахстана, Польши, России, Украины, Эквадора и Эстонии.
Народный артист СССР Георг Отс (1920-1975), уроженец Петрограда, обладал редким по красоте лирическим баритоном и был одинаково хорош в опере, оперетте и на концертной эстраде. Особую популярность среди современников ему принесла главная роль в фильме «Мистер Икс» (СССР, 1958) — экранизации оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Певец был лауреатом двух Сталинских и одной Государственной премии СССР. В 2014 году Георгу Отсу была посмертно присуждена в категории «Память» Международная премия «Балтийская звезда» — за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.
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