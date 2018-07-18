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Скоростной трамвай «Ельшанка» — «ВГТЗ» возобновил работу с 18 июля
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Скоростной трамвай «Ельшанка» — «ВГТЗ» возобновил работу с 18 июля 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Скоростной трамвай «Ельшанка» — «ВГТЗ» начал работать 18 июля в штатном режиме с 05:50.
Как сообщает пресс-служба мэрии, перед запуском электротранспорта с пассажирами, сотрудники «МЭТ» несколько раз прогнали по данному участку маршрута грузовой вагон. «Это стандартная процедура после проведенных техработ», — отметили в горадминистрации.
Напомним, из-за подтопления участка пути около станции «Автоцентр»скоростной трамвай в Волгограде курсировал несколько дней по двум временным маршрутам — в границах станций «Ельшанка» — «Европа Сити Молл» и «Монолит» — «ВГТЗ». Работники «МЭТа» в непрерывном режиме устраняли последствия обильного ливня, шедшего в городе 15 и 16 июля.
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