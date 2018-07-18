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Музыкальный эко-фестиваль «Зеленая улица» пройдет21 июля в Измайловском парке
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Музыкальный эко-фестиваль «Зеленая улица» пройдет21 июля в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Инициативная группа граждан, неравнодушных к будущему своего города и вопросам экологии, стала организатором праздничного мероприятия.
На Центральной площади Измайловского парка культуры и отдыха для детей и взрослых в субботу, 21 июля, пройдет музыкальный эко-фестиваль «Зеленая улица».
Для гостей будет открыт лекторий, в ходе которого профессионалы своего дела затронут важные вопросы экологии, раздадут простые эко-советы на каждый день и проведут тренировки по фитнесу и йоге. Детвора примет участие в творческих мастер-классах, на которых изготовят поделки из природных материалов.
Помимо этого весь день на Главной сцене будут выступать идейный вдохновитель фестиваля, финалистка шоу «Голос 5» — Луиза Имангулова и ее группа «Якруна», а также Аурика Мгои и кавер-группа «MonoMoore».
Фестиваль пройдет с 13 до 21 часа.
Адрес: Центральная площадь (Московский проспект, 2).
Вход свободный!
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