В Приэльбрусье во время камнепада получили травмы два альпиниста из Москвы

"В 20.30 мск во вторник поступила предварительная информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су приблизительно на высоте 3 тысячи метров группа из четырех человек из Москвы попала под камнепад", — сказал Беров.

Он добавил, что, по предварительным данным, в результате пострадали два человека — мужчина и женщина. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина — перелом ноги, остальные члены группы не пострадали.

На помощь пострадавшим вышли четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Это уже вторая спасательная операция, которая проводится в горах Кабардино-Балкарии вечером во вторник. Ранее сообщалось, что при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На его поиски также вышли спасатели.