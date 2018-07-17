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В Приэльбрусье во время камнепада получили травмы два альпиниста из Москвы
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В Приэльбрусье во время камнепада получили травмы два альпиниста из Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 17 июл — РИА Новости. Два альпиниста из Москвы получили травмы, попав под камнепад в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМЧС Кантемир Беров.
"В 20.30 мск во вторник поступила предварительная информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су приблизительно на высоте 3 тысячи метров группа из четырех человек из Москвы попала под камнепад", — сказал Беров.
Он добавил, что, по предварительным данным, в результате пострадали два человека — мужчина и женщина. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина — перелом ноги, остальные члены группы не пострадали.
На помощь пострадавшим вышли четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Это уже вторая спасательная операция, которая проводится в горах Кабардино-Балкарии вечером во вторник. Ранее сообщалось, что при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На его поиски также вышли спасатели.
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