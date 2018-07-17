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Развитие ЕАЭС обсудили в Ереване
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Развитие ЕАЭС обсудили в Ереване 

Мир24 2 часа назад
В Ереване сегодня политологи, экономисты и журналисты обсуждали перспективы и развитие Евразийского экономического союза. Одна из ключевых тем встречи — работа с молодежью на евразийском пространстве, передает телеканал «МИР 24». Участники отметили: в странах ЕАЭС должны работать совместные программы в разных сферах, и прежде всего в экономике. Своим опытом поделились российские эксперты из Саратовской области, где для начинающих предпринимателей работают центры поддержки инновационных программ.
«Молодежь также должна прекрасно видеть, какие экономические перспективы открывает перед ними евразийское пространство. В этой связи важен опыт, например, Саратовской области. Наше министерство экономического развития реализует ряд интересных программ, такие как центры поддержки молодежного предпринимательства, нацеленные на побуждение, финансирование инновационных малых программ предпринимательства именно для молодежи», — заявил советник министра экономического развития Саратовской области, руководитель аналитического отдела ИАЦ Евразия-Поволжье Юрий Аршинов.
Только в этом году центры для молодежи позволили реализовать более 70 проектов.
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