Виктория Боня и Андрей Малахов отправились в совместное путешествие на частном самолете 

Личное дело
Боня Виктория АнатольевнаВиктория Боня — участница шоу «Дом-2», которая прошла путь Золушки. Андрей Малахов в своем микроблоге поделился снимком, на котором он запечатлен в роскошном самолете вместе с Викторией Боней. Фотографию телеведущий сопроводил хештегом #наташапрости, обращаясь таким образом к своей супруге.
Путешествует пара частными самолетами JetSmarter, которые заслужили репутацию «Uber для частных самолётов». Кстати, компания основана выходцем из России. Большую популярность она заслужил у звёзд шоу-бизнеса и политиков. Ким Кардашьян заявляла, что просто помешана на сервисе JetSmarter, а бывший директор Министерства внутренней безопасности США Том Ридж вошел в совет директоров компании. Компания представляет клиентам роскошные самолеты для частных перелетов.
Поклонники предположили, что Виктория и Андрей отправились в Монако, чтобы снять передачу о светской львице, которой после развода с миллиардером все труднее привлекать к себе внимание общественности. Теряя популярность, считают в Сети, Боня обратилась к Малахову с предложением снять программу про нее. Андрею это выгодно — рейтинги программы имеют для него решающее значение. Если поклонники телеведущего не ошибаются, то в скором времени мы узнаем все тайны Виктории Бони.
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