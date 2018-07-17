PwC: искусственный интеллект не лишит людей рабочих мест

Москва , 17 июля — «Вести. Экономика» Появление и повсеместное использование искусственного интеллекта не станет причиной исчезновения всех рабочих мест, уверены аналитики консалтинговой компании PwC.

В своем отчете они отмечают, что использование искусственного интеллекта спровоцирует появление новых рабочих мест, число которых будет соразмерно уже существующим. Аналитики на примере Великобритании объяснили как будет изменяться рынок труда на фоне появление искусственного интеллекта.

На их взгляд, искусственный интеллект лишит 38% людей своих рабочих мест в сфере транспорта, 30% — в промышленности. Несмотря на это, нейросети будут создавать рабочие места в других секторах экономики, например в здравоохранении. К 2037 году искусственный интеллект вытеснит 20% существующих рабочих мест в Великобритании и создаст аналогичное количество новых. Всего будет закрыто 7 млн рабочих мест и создано 7,2 млн новых. Автоматизация не угроза рабочим местам

Южной Кореей. Увеличение автоматизации связано со старением рабочей силы, отмечают авторы исследования Дарон Ацемоглу из Массачусетского технологического института и Паскаль Рестрепо из Бостонского университета. Они проанализировали данные об использовании роботов, а также демографические данные о рабочей силе в разных странах, и обнаружили, что регионы, которые больше остальных подвержены роботизации, это регионы с самым быстро стареющим населением. «Страны и рынки труда США , испытывающие более значительные демографические изменения, инвестировали большой объем средств в новые технологии робототехники и другие технологии автоматизации производства», — пишут они. Чтобы наглядно доказать их точку зрения, США сравниваются с двумя странами с быстро стареющей рабочей силой, Германией

Страны, в которых активнее всего используются роботы на производстве, также занимают активную позицию в производстве и экспорте.

Это не означает, что люди не теряют работу. Работодатели учитывают тенденции и, понимая, что общая численность рабочей силы сокращается, внедряют роботов. Проблема в том, что эти роботы, как правило, выполняют одни и те же задачи — сварку, механическую обработку и упаковку, которые обычно выполняют рабочие в середине их карьеры, а не в конце. Исследование показывает, что работники, испытывающие на себе основную тяжесть автоматизации, которая ведет к потере рабочих мест и более низкой заработной плате, — это работники в возрасте от 36 до 55 лет.

Эти выводы должны помочь политикам отследить ситуацию с наиболее пострадавшими работниками и помочь им выжить в эпоху надвигающейся роботизации.