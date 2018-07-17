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«Армавир» требует технического поражения для «СКА-Хабаровск»
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«Армавир» требует технического поражения для «СКА-Хабаровск» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб намерен добиваться присуждения «СКА-Хабаровск» технического поражения в 1-м туре ФНЛ.
«Мы подали протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» (0:3). Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона 2017/18 в матче «Арарат» — «Зоркий». Он должен был пропускать следующий матч — против «Армавира».
Результат должен быть аннулирован и «СКА-Хабаровску» должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3», — приводит слова Климко Спорт-экспресс.
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