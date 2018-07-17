«Армавир» требует технического поражения для «СКА-Хабаровск»

Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб намерен добиваться присуждения «СКА-Хабаровск» технического поражения в 1-м туре ФНЛ.

«Мы подали протест на результат матча со «СКА-Хабаровск» (0:3). Футболист Ираклий Квеквескири получил две желтые карточки в последнем туре ПФЛ сезона 2017/18 в матче «Арарат» — «Зоркий». Он должен был пропускать следующий матч — против «Армавира».

Результат должен быть аннулирован и «СКА-Хабаровску» должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:3», — приводит слова Климко Спорт-экспресс.