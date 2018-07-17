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Hulu приютил сериал по мотивам «Вампирских хроник» Энн Райс
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Hulu приютил сериал по мотивам «Вампирских хроник» Энн Райс 

Мир фантастики 40 минут назад
Как сообщает The Hollywood Reporter, спустя два года после начала разработки сериал по мотивам вампирских романов Энн Райс нашёл себе дом на канале Hulu, где выходит, например, признанный критиками «Рассказ служанки». Исполнительными продюсерами выступят сама писательница, её сын Кристофер Райс, а также Дэвид Кантер («Выживший», «Электрические сны Филипа К. Дика») и Стив Голин («Мистер Робот», «В центре внимания»).
Серия «Вампирские хроники» стартовала в 1976 году, когда был впервые выпущен роман «Интервью с вампиром». Последняя часть цикла вышла в 2016-м. Романы рассказывают о жизни вымышленного персонажа — французского дворянина Лестата де Лионкура, который стал вампиром в XVIII веке.
По мотивам «Вампирских хроник» Энн Райс уже выходили фильмы «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира» 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях, а также «Королева проклятых» 2002 года..
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