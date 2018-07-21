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Кожемяко: выравнивание энерготарифа на Дальнем Востоке очень важно для развития региона
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Кожемяко: выравнивание энерготарифа на Дальнем Востоке очень важно для развития региона 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ТАСС, 21 июля. Сохранение механизма по выравниванию тарифов на электроэнергию очень важно для развития Дальнего Востока, заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"Я знаю, что полномочный представитель президента [в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — прим. ТАСС] Юрий Петрович Трутнев много работал для того, чтобы снизить тарифы для всего Дальнего Востока, тариф снизили и зафиксировали на уровне до трех-четырех рублей. И для промышленных предприятий, и для коммунального хозяйства, и для бюджетных организаций это было очень хорошее решение. Оно позволило уменьшить себестоимость выпускаемой продукции, сделать ее конкурентоспособной. Для развитии Дальнего Востока очень важен единый тариф", — отметил Кожемяко.
18 июля в Минэнерго заявили, что механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке, который работает в пяти из девяти регионов округа с 1 июля прошлого года, не привел к существенным улучшениям макроэкономических показателей региона и росту потребления электроэнергии. В этой связи министерство не видит необходимости в продлении срока действия этого механизма после 2020 года.
Ранее вице-премьер Юрий Трутнев выступил за сохранение политики по выравниванию тарифа на электроэнергию в регионе до 2028 года.
20 июля министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минэнерго проанализирует идею продления выравнивающих энерготарифов на Дальнем Востоке.
Территория Дальнего Востока не относится к ценовым зонам оптового рынка электроэнергии, поэтому тарифы на электроэнергию и мощность там регулируются государством. С 1 июля 2017 года на Дальнем Востоке запущен механизм выравнивания энерготарифов, предполагающий снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей до среднероссийского уровня за счет надбавки на мощность для потребителей первой (Европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон. В итоге в пяти из девяти регионов ДФО цена была снижена до 4 рублей за киловатт. Срок действия этого механизма — 3 года.
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