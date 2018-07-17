Денис Мантуров и Посол Чехии Витезслав Пивонька обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 

В Минпромторге России состоялась встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики Витезславом Пивонькой. Министр поприветствовал чешского дипломата:
«Искренне желаю успешной и плодотворной работы. Рассчитываю на Ваше содействие в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между нашими странами», — сказал Денис Мантуров.
Глава Минпромторга также отметил, что Чешская Республика является стратегически важным экономическим партнером России.
«Мы намерены развивать это сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству», — отметил Министр.
Отдельно стороны обсудили различные аспекты двустороннего взаимодействия. Речь также шла о совместной выставочной деятельности. В частности, участие в Машиностроительной выставке (Брно, 1-5 октября 2018 г.), где традиционно будут представлены российские промышленные компании в составе коллективной экспозиции. В свою очередь, Витезслав Пивонька поблагодарил Министра за встречу и поздравил с организацией и проведением Чемпионата Мира по футболу: «Россия показала всему миру на каком уровне она работает», — подчеркнул Посол.