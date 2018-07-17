Денис Мантуров и Посол Чехии Витезслав Пивонька обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

«Искренне желаю успешной и плодотворной работы. Рассчитываю на Ваше содействие в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между нашими странами», — сказал Денис Мантуров.

Глава Минпромторга также отметил, что Чешская Республика является стратегически важным экономическим партнером России.

«Мы намерены развивать это сотрудничество в рамках Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству», — отметил Министр.