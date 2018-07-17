Facebook не смог назвать страны, использующие соцсети в своих целях

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости . Представители социальных сетей Facebook и Twitter затруднились во вторник ответить на вопрос конгрессмена о том, пытаются ли другие страны, кроме обвиняемой в этом России , использовать их площадки в собственных интересах.

Во вторник в юридическом комитете палаты представителей конгресса США проходят слушания с участием представителей Facebook, Twitter и YouTube о фильтрации контента социальными сетями. Конгрессмен от Техаса Луи Гомерт спросил представителей компании, пытаются ли другие страны, помимо России, использовать их площадки в своих интересах.

"У меня нет подробностей Мы определенно видели атаки от других людей, кроме русских, но что касается подробностей, я уточню для вас после", — сказала представитель компании Facebook Моника Бикерт. «Вы пришли готовые помочь демократам рассказать о (влиянии) России, но не можете указать какую-либо другую страну? Так?», — возмутился конгрессмен.

Также не смогла дать категоричного ответа представляющая YouTube Джунипер Даунс: «расследование, которое мы провели, было нацелено на Россию и вмешательство в наши выборы в 2016 году, я бы предположила, что наша команда безопасности выявила нарушения со стороны других стран, но это конфиденциальная информация», — сказала она.

Представитель Twitter Ник Пикклз в свою очередь также не смог дать категорический ответ на вопрос конгрессмена о том, были ли выявлены попытки использования площадки Twitter со стороны других стран, например, Китая

Представители всех трех компаний в ходе слушаний вновь заявили, что в ходе прошедшего расследования обнаружили на своих площадках аккаунты, связанные, по их данным, с «Агентством по изучению интернета» (Internet Research Agency, IRA).

Ранее Facebook и Twitter, обязались сотрудничать с конгрессом в ходе расследования «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией».