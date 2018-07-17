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Facebook не смог назвать страны, использующие соцсети в своих целях
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Facebook не смог назвать страны, использующие соцсети в своих целях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Представители социальных сетей Facebook и Twitter затруднились во вторник ответить на вопрос конгрессмена о том, пытаются ли другие страны, кроме обвиняемой в этом России, использовать их площадки в собственных интересах.
Во вторник в юридическом комитете палаты представителей конгресса США проходят слушания с участием представителей Facebook, Twitter и YouTube о фильтрации контента социальными сетями. Конгрессмен от Техаса Луи Гомерт спросил представителей компании, пытаются ли другие страны, помимо России, использовать их площадки в своих интересах.
"У меня нет подробностей Мы определенно видели атаки от других людей, кроме русских, но что касается подробностей, я уточню для вас после", — сказала представитель компании Facebook Моника Бикерт. «Вы пришли готовые помочь демократам рассказать о (влиянии) России, но не можете указать какую-либо другую страну? Так?», — возмутился конгрессмен.
Также не смогла дать категоричного ответа представляющая YouTube Джунипер Даунс: «расследование, которое мы провели, было нацелено на Россию и вмешательство в наши выборы в 2016 году, я бы предположила, что наша команда безопасности выявила нарушения со стороны других стран, но это конфиденциальная информация», — сказала она.
Представитель Twitter Ник Пикклз в свою очередь также не смог дать категорический ответ на вопрос конгрессмена о том, были ли выявлены попытки использования площадки Twitter со стороны других стран, например, Китая.
Представители всех трех компаний в ходе слушаний вновь заявили, что в ходе прошедшего расследования обнаружили на своих площадках аккаунты, связанные, по их данным, с «Агентством по изучению интернета» (Internet Research Agency, IRA).
Ранее Facebook и Twitter, обязались сотрудничать с конгрессом в ходе расследования «российского вмешательства» в выборы и «сговора Трампа с Россией».
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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