Канада не будет менять своего отношения к России после встречи Путина и Трампа в Хельсинки 

Так во вторник прокомментировал журналистам итоги саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время рабочего визита в провинцию Новая Шотландия, передает ТАСС.
"Канада ясно дала понять, что осуждает Владимира Путина и Россию", — цитирует канадского премьера телеканал
Трюдо напомнил, что Оттава занимает жесткую и непримиримую позицию в отношении воссоединения Крыма и РФ, ситуации на востоке Украины, российского «вмешательства в Сирии и их поддержки кровавого режима Асада», а также из-за якобы причастности Москвы к инцидентам в Великобритании с отравлением нервно-паралитическим газом граждан этой страны.
Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что его страна привержена сотрудничеству со странами Восточной Европы и НАТО, чья которой состоит в защите от потенциального российского вторжения.
При этом, отмечает CBC, Джастин Трюдо не стал отвечать на вопрос о президенте США Дональде Трампе, а вместо этого повторил свое осуждение в адрес Владимира Путина.