9 стран, исчезнувших с карты мира в XX веке

В XX веке на планету обрушились сразу две мировые войны, не говоря уже о бесчисленных локальных конфликтах. В этом жутком пламени появлялись и исчезали десятки стран. Только представьте: в начале прошлого века в мире насчитывалось всего несколько десятков свободных стран, теперь же их 197.

Но были и те, что навсегда пропали с политической карты мира, сгинув в пучине истории. О них и поговорим.

Нейтральный Мореснет

Страна существовала с 1816 по 1920 год, а появилась она после падения империи, созданной Наполеоном Бонапартом. Это просто нейтральная зона, оказавшаяся ничейной при очередном пересмотре европейских границ.

Площадь государства составляла всего 3,5 квадратных километра, находилось оно на небольшом участке между Германией Бельгией , а управлялось Пруссией и Нидерландами

Интересно, что у жителей Нейтрального Мореснета был свой флаг и герб, но не было гражданства. Страна перестала существовать в 1920 году, когда после Первой мировой войны Мореснет отошел к Бельгии по Версальскому договору.

Республика Сало

Итальянская социалистическая республика, существовавшая с 1943 по 1945 год. По сути это было всего лишь государство-марионетка, управляемое Муссолини. Страну признали только Германия, Япония и другие члены нацистского блока.

Согласно идеологии Сало, стране принадлежала вся северная часть Италии Рим , но при этом управление государством осуществлялось из маленького городка Сало на берегу озера Гарда

Республика прекратила свое существование в 1945 году — после выдворения с территории последних фашистов.

Чехословакия

Родное уху советского человека слово «Чехословакия» можно было услышать с 1918 по 1993 год.

Государство было создано на осколках Австро-Венгерской империи и мирно существовало до 1938 года, пока туда не вторгся вермахт. В 1945 году Чехословакия была освобождена советскими войсками, а во главе страны были поставлены политики, лояльные к СССР.

В 1992 году, после развала Советского Союза, чехи и словаки, населявшие страну, решили разделиться на два отдельных государства из-за серьезных различий в своей культуре.

Югославия

Подобно Чехословакии, Югославия появилась на обломках Австро-Венгерской империи, объединив части различных стран — в основном Венгрии Сербии . Страна просуществовала с 1918 по 1992 год.

Югославия представляла собой большой этнический котел, в котором варилось более 20 народов с разной культурой и традициями. Во время Второй мировой войны королевство Югославия было оккупировано фашистскими войсками, а после освобождения страны к власти пришел лидер партизанских отрядов Иосип Тито, сделавший государство социалистическим.

Тибет

В 1912 году Далай-лама XIII торжественно объявил об освобождении Тибета от Китая , провозгласив независимое Тибетское государство. Но счастье было недолгим.

В 1951 году китайские войска вторглись на территорию Тибета и оккупировали его. С тех пор независимое государство перестало существовать.

Тибетцы не сдавались, и в 1959 году в Тибете вспыхнуло восстание, которое было жестко подавлено Китаем. К слову, жители Тибета до сих пор верят в будущую независимость и имеют множество сторонников среди мировых политиков и известных культурных и научных деятелей.

Восточная Германия

Знаменитая стена, разделившая Восточную и Западную Германию, просуществовала с 1949 по 1990 год.

Германская Демократическая Республика была основана Советским Союзом в ответ на создание Америкой, Францией Великобританией Федеративной Республики Германия. Итог противостояния известен — в 1990 году стена была разбита и разделенный народ воссоединился.

Государство просуществовало несколько веков — с 1505 по 1972 год. Оно не пропало, а просто сменило название — теперь это Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

С VII века Цейлон являлся центром торговли для арабов, а после и для европейцев. Страной правили португальцы, голландцы и британцы — от последних Цейлон получил полную независимость только в 1948 году.

Сикким

Небольшое самостоятельное княжество, соседствовавшее с Индией, существовало с 1642 по 1975 год. Им управляла династия Намгьял.

В 1975 году Сикким был попросту поглощен Индией, став ее 22-м штатом. А ведь когда-то через это государство проходил знаменитый Шелковый путь в Китай.

Объединенная Арабская Республика

Это краткосрочный политический союз между Египтом Сирией , существовавший с 1958 по 1971 год и основанный на общей ненависти к Израилю

Правда, Сирия покинула союз всего через 3 года после его основания, а вот Египет еще 10 лет именовал себя Объединенной Арабской Республикой.