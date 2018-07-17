Сотрудники Военно-медицинской академии заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Лучший врач года» 

В этом году представителя вуза стали одними из лучших в номинациях «Лучший эндокринолог», «Лучший офтальмолог» и «Лучший врач лабораторной диагностики».
Сотрудники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова из числа врачебного и профессорско-преподавательского состава ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе «Лучший врач года», проводимый под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В 2018 году три представителя академии заняли призовые места в трех номинациях. В том числе, «Лучший эндокринолог», 1 место занял доктор медицинских наук, профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ШУСТОВ Сергей Борисович.
В номинации «Лучший офтальмолог» 2 место занял доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии ЧУРАШОВ Сергей Викторович, и 2 место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» заняла кандидат медицинских наук, заведующая биохимической лабораторией Центра клинической лабораторной диагностики ЕГОРОВА Елизавета Николаевна.