Сотрудники Военно-медицинской академии заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Лучший врач года»

В этом году представителя вуза стали одними из лучших в номинациях «Лучший эндокринолог», «Лучший офтальмолог» и «Лучший врач лабораторной диагностики».

Сотрудники Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова из числа врачебного и профессорско-преподавательского состава ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе «Лучший врач года», проводимый под эгидой Министерства здравоохранения Российской Федерации

В 2018 году три представителя академии заняли призовые места в трех номинациях. В том числе, «Лучший эндокринолог», 1 место занял доктор медицинских наук, профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ШУСТОВ Сергей Борисович.