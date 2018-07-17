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«Уфа» в контрольном матче уступила «Истанбул Башакшехир»
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«Уфа» в контрольном матче уступила «Истанбул Башакшехир» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Уфа» провела третий контрольный матч на сборе в Австрии. Российская команда со счётом 2:3 проиграла турецкому клубу «Истанбул Башакшехир».
В составе «Уфы» голами отличились Иван Пауревич и Вячеслав Кротов.
Заключительный контрольный матч в Австрии «Уфа» проведёт 20 июля с «Удинезе». Контрольный матч «Уфа» (Уфа, Россия) — «Истанбул Башакшехир» (Стамбул, Турция) — 2:3 (2:1) «Уфа»: Беленов (Шелия, 45), Сухов (Тумасян, 68), Живоглядов (Никитин, 74), Неделчару (Пуцко, 74), Аликин (Дивеев, 71), Йокич (Круговой, 74), Салатич (Карп, 74), Пауревич (Ванек, 76), Обляков (Безденежных, 68), Кротов (Фатай, 74), Игбун (Сысуев, 45).
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