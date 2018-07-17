«Уфа» в контрольном матче уступила «Истанбул Башакшехир» 

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«Рейнджерс» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

Звонарёва отдала всего 3 гейма Александровой в первом круге турнира в Бухаресте

Калинская, Вихлянцева и Родина узнали своих соперниц на турнире в Гштааде