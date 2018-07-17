Глеб Никитин может быть избран в состав совета директоров ПАО «ГАЗ» 

Это следует из решения совета директоров «ГАЗа», опубликованного 17 июля на портале раскрытия корпоративной информации, согласно которому будет избран новый состав совета директоров общества.
Глава Нижегородской области выдвинут в числе 12 кандидатов. Вместе с ним в список включены президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и вице-президент Елена Матвеева, член совета директоров ПАО «ГАЗ» Максим Нагайцев, представители компании «Русские машины» Зигфрид Вольф, Манфред Айбек и Петер Пауль Кооб.
Другими кандидатами являются Илья Важенин, Вадим Гераскин, Виталий Зархин, Анна Козлова и Ирина Пустограева.
Полномочия прежнего совета, избранного в июне, планируется досрочно прекратить. Напомним, в его состав входит экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который на этот раз в список кандидатов не включен.
Внеочередное собрание акционеров ПАО «ГАЗ» состоится 8 августа.
Ранее сообщалось, что Шанцев избран в состав совета директоров ПАО «ГАЗ».