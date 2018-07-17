Ещё
Глеб Никитин может быть избран в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин может быть избран в состав совета директоров ПАО «ГАЗ» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Это следует из решения совета директоров «ГАЗа», опубликованного 17 июля на  портале раскрытия корпоративной информации, согласно которому будет избран новый состав совета директоров общества.
Глава Нижегородской области выдвинут в числе 12 кандидатов. Вместе с ним в список включены президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и вице-президент Елена Матвеева, член совета директоров ПАО «ГАЗ» Максим Нагайцев, представители компании «Русские машины» Зигфрид Вольф, Манфред Айбек и Петер Пауль Кооб.
Другими кандидатами являются Илья Важенин, Вадим Гераскин, Виталий Зархин, Анна Козлова и Ирина Пустограева.
Полномочия прежнего совета, избранного в июне, планируется досрочно прекратить. Напомним, в его состав входит экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который на этот раз в список кандидатов не включен.
Внеочередное собрание акционеров ПАО «ГАЗ» состоится 8 августа.
Ранее сообщалось, что Шанцев избран в состав совета директоров ПАО «ГАЗ».
Newsroom24: последние новости
СК проверяет информацию о пропавшем в Нижнем Новгороде подростке Житель Арзамаса застрелил односельчанина и закопал тело в лесу Максим Акимов и Глеб Никитин примут участие в совещании по вопросам развития цифровой экономики в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы191
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»38
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог245
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение