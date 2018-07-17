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«Оставьте ведущую в покое!»: Стриженову назвали незаменимой
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«Оставьте ведущую в покое!»: Стриженову назвали незаменимой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
После того как зрители программы «Время покажет» заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу, за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Не остался в стороне и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.
"Оставьте в покое нормальную ведущую! Оставьте Стриженову в покое! Нам что теперь только хамов в эфир подавай да шутов? Что за новая мода пошла!" — возмутился общественный деятель.
По мнению Манукяна, народ давно не видел хороших программ, поэтому подзабыл, каким должен быть ведущий. «Совсем у наших телезрителей ценз снизился из-за качества нашего родного телевидения. Гонят интеллигентных, позитивных и понимающих толк в телевидении, а на замену кого предлагают? Армию Шейниных и Ургантов? Да уж спасибо, нам и их хватит!» — отметил в беседе с Dni.Ru эксперт Совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.
Обратил внимание Манукян и на важный момент в поведении Стриженовой: только она может быстро привести в чувство бушующего в прямом эфире Артема Шейнина. Выходит, что Екатерина — незаменимый работник на Первом канале. «Катя Шейнина хоть временами одергивает, за это ей большая сердечная благодарность! А вот Ургантом в кадре и заняться некому. Соведущий там совсем не в помощь», — заключил общественный деятель.
Поклонники телеведущей полностью разделяют мнение Вадима Манукяна. Народ рьяно защищает свою любимицу от нападок и просит ее не обращать внимание на хейтеров. «Красивая и умная всегда вызывает зависть, Катя молодец и программа для умных людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Катерина! Вы украшение первого канала», «Самая элегантная ведущая отечественного телевидения», «Вы, идеально красивая женщина, возможно вы и спасаете эту бездарную передачу», — отметили подписчики на странице Стриженовой в Instagram.
Как писали Dni.Ru, в Сети из-за программы «Время покажет» разгорелся очередной скандал. На этот раз зрителям пришлась не по вкусу очаровательная телеведущая Екатерина Стриженова. Народ заявил, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу, и потребовал уволить ее.
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