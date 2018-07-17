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В Московской области за полгода сделали более двух тысяч процедур ЭКО
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В Московской области за полгода сделали более двух тысяч процедур ЭКО 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Проведение около пяти тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения запланировано в 2018 году.
Врачи Подмосковья выполнили около 2,2 тысячи процедур ЭКО за первое полугодие года. Операции проводились за счет средств ОМС. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Ольгу Забралову.
Она добавила, что данные 2018 года почти на 25% выше, чем в 2017-м. За счет фонда ОМС запланировано выполнение около пяти тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения.
По словам главы областного Минздрава Дмитрия Маркова, в 2017 году благодаря ЭКО на свет появились свыше двух тысяч детей, а с начала этого года — более 900 малышей.
"Жительницам Подмосковья процедура ЭКО в рамках ОМС может быть оказана в 29 медицинских организациях, которые расположены в области, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и ряде других регионов", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
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