Роботы-тараканы для ремонта авиационных двигателей 

Во вторник компания поделилась своей последней разработкой на Международном авиашоу в Фарнборо. Это действительно небольшие роботы, которых создавали на основе поведения и формы тараканов.
Rolls-Royce полагают, что эти небольшие роботы-насекомые сэкономят время инженеров, став их глазами и руками в тесном пространстве внутри авиационного двигателя. Компания планирует оборудовать каждый бот камерой, чтобы инженеры могли заглянуть внутрь и при этом им было бы не нужно разбирать двигатель на части. Rolls-Royce даже планируют так натренировать своих роботараканов, чтобы те могли и сами что-то ремонтировать.
Как говорит Джеймс Селл, технолог компании, «в обычных условиях для любого ремонта подобного рода понадобилось бы минимум пять часов. А с новыми роботами это может занять и пять минут».
Компания создала прототипы роботов с помощью специалистов из Гарварда и Ноттингемского университета. Но пока они еще слишком большие. Задача инженеров — настолько уменьшить роботов, чтобы их длина не превышала полутора сантиметров, чего Rolls-Royce планирует добиться в ближайшие пару лет.