Роботы-тараканы для ремонта авиационных двигателей

Во вторник компания поделилась своей последней разработкой на Международном авиашоу в Фарнборо. Это действительно небольшие роботы, которых создавали на основе поведения и формы тараканов.

Rolls-Royce полагают, что эти небольшие роботы-насекомые сэкономят время инженеров, став их глазами и руками в тесном пространстве внутри авиационного двигателя. Компания планирует оборудовать каждый бот камерой, чтобы инженеры могли заглянуть внутрь и при этом им было бы не нужно разбирать двигатель на части. Rolls-Royce даже планируют так натренировать своих роботараканов, чтобы те могли и сами что-то ремонтировать.

Как говорит Джеймс Селл, технолог компании, «в обычных условиях для любого ремонта подобного рода понадобилось бы минимум пять часов. А с новыми роботами это может занять и пять минут».