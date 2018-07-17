Ещё
К. Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К. Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Басманный суд ограничил режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», срок ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить частично, ограничить К. Серебренникова в ознакомлении с материалами уголовного дела до 1 сентября», — огласил решение судья Артур Карпов.
По словам следователя, обвиняемый и его защитник намеренно затягивают процесс. «Обвиняемый и его адвокаты не соблюдали график ознакомления с материалами дела и злоупотребляли своими правами, в связи с этим прошу суд оставить прежнее ограничение в сроках ознакомления, а именно до 19 июля», — сказал следователь.
Прокурор, в свою очередь, просил ограничить К. Серебренникова и его защитников в сроках ознакомления с материалами до 19 сентября.
Сам режиссер сообщил суду, что не затягивает ознакомление. «Мы с моими защитниками не имеем намерения затягивать процесс и солидарны с мнением прокурора об ограничении сроков до 19 сентября», — сказал он.
На данный момент К. Серебренников ознакомился со 140 томами дела, а адвокат Дмитрий Харитонов со 168 томами. Также в защиту режиссера выступает адвокат Рената Литвина, которая ознакомилась со 180 томами дела. Всего уголовное дело насчитывает 258 томов.
Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об ограничении К. Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля и отправил вопрос на новое рассмотрение.
В мае 2018 г. Басманный суд обязал всех фигурантов основного дела «Седьмой студии»: художественного руководителя «Гоголь-центра» К. Серебренникова, директора РАМТ Софью Апфельбаум, а также бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина — завершить ознакомление с материалами расследования к 19 июля. Все обвиняемые, кроме А. Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде, находятся под домашним арестом.
По делу также проходят бывший главбух АНО «Седьмая студия» Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Материалы в их отношении выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.
По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана «Седьмая студия».
Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 г. по 2014 г. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования и подтверждения израсходования выделенных «Седьмой студии» субсидий. Таким образом, были похищены бюджетные средства. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Марка в честь Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге вышла в почтовое обращение в России Госдума приняла закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции Около 2,2 тыс. процедур ЭКО провели в Подмосковье в январе-июне
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение