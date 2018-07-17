К. Серебренников должен ознакомиться с материалами дела до 1 сентября

Басманный суд ограничил режиссеру Кириллу Серебренникову , обвиняемому в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», срок ознакомления с материалами уголовного дела до 1 сентября, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить частично, ограничить К. Серебренникова в ознакомлении с материалами уголовного дела до 1 сентября», — огласил решение судья Артур Карпов

По словам следователя, обвиняемый и его защитник намеренно затягивают процесс. «Обвиняемый и его адвокаты не соблюдали график ознакомления с материалами дела и злоупотребляли своими правами, в связи с этим прошу суд оставить прежнее ограничение в сроках ознакомления, а именно до 19 июля», — сказал следователь.

Прокурор, в свою очередь, просил ограничить К. Серебренникова и его защитников в сроках ознакомления с материалами до 19 сентября.

Сам режиссер сообщил суду, что не затягивает ознакомление. «Мы с моими защитниками не имеем намерения затягивать процесс и солидарны с мнением прокурора об ограничении сроков до 19 сентября», — сказал он.

На данный момент К. Серебренников ознакомился со 140 томами дела, а адвокат Дмитрий Харитонов со 168 томами. Также в защиту режиссера выступает адвокат Рената Литвина, которая ознакомилась со 180 томами дела. Всего уголовное дело насчитывает 258 томов.

Ранее Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об ограничении К. Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля и отправил вопрос на новое рассмотрение.

В мае 2018 г. Басманный суд обязал всех фигурантов основного дела «Седьмой студии»: художественного руководителя «Гоголь-центра» К. Серебренникова, директора РАМТ Софью Апфельбаум , а также бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина — завершить ознакомление с материалами расследования к 19 июля. Все обвиняемые, кроме А. Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с ареста на подписку о невыезде, находятся под домашним арестом.

По делу также проходят бывший главбух АНО «Седьмая студия» Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова . Материалы в их отношении выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана «Седьмая студия».

Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 г. по 2014 г. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры России для обоснования финансирования и подтверждения израсходования выделенных «Седьмой студии» субсидий. Таким образом, были похищены бюджетные средства. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.