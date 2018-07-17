«Рейнджерс» под руководством Джеррарда вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Шотландский клуб «Рейнджерс», который возглавляет известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард , пробился во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

В первом раунде квалификации «Рейнджерс» встретился с македонским «Шкупи». Первая игра, прошедшая в Шотландии завершилась победой хозяев — 2:0, а ответный матч — вничью 0:0.

Следующим соперником шотландской команды станет победитель пары «Петрокуб» ( Молдавия ) — «Осиек» ( Хорватия ).

Ранее сообщалось, что Антонио Конте может сменить Дженнаро Гаттузо в «Милане».