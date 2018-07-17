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«Рейнджерс» под руководством Джеррарда вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы
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«Рейнджерс» под руководством Джеррарда вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Sports.ru
Шотландский клуб «Рейнджерс», который возглавляет известный в прошлом английский футболист Стивен Джеррард, пробился во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
В первом раунде квалификации «Рейнджерс» встретился с македонским «Шкупи». Первая игра, прошедшая в Шотландии завершилась победой хозяев — 2:0, а ответный матч — вничью 0:0.
Следующим соперником шотландской команды станет победитель пары «Петрокуб» (Молдавия) — «Осиек» (Хорватия).
Ранее сообщалось, что Антонио Конте может сменить Дженнаро Гаттузо в «Милане».
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