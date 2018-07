Определен формат The Summit 9

Стал известен формат предстоящего The Summit 9. На групповом этапе все шесть участников соревнования сыграют друг против друга по круговой системе в формате best-of-2. В плей-офф выйдут все пятерки, однако два лучших коллектива попадут в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю.

На этой стадии матчи будут проходить до двух побед, а в гранд-финале победитель определится после трех побед. Соревнование пройдет с 25 по 29 июля в Лос-Анджелесе . Призовой фонд турнира на данный момент не известен.

Участники The Summit 9: Evil Geniuses, Fnatic, Let’s Do It, OpTic Gaming, VGJ.Storm, paiN Gaming.

Your guide to 5 days of #DotaSummit action! Get ready to venture into the wilderness in 7 days. pic.twitter.com/Ub0bCtbZ4G

— Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) 17 июля 2018 г.