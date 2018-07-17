«Яблоку» запретили протесты против пенсионной реформы

Москве члены «Яблока» планировали провести массовые пикеты против повышения пенсионного возраста в 11 местах в центральном округе. Численность пикетчиков в поданных заявках колебалась от 10 до 15 человек, сообщил News.ru руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев

Однако активисты партии в ответ на свои заявки получили отказы от префектуры. Такое решение заместитель префекта Лариса Тиунова объяснила указом президента Владимира Путина об ограничении массовых акций в дни Чемпионата мира по футболу.

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Руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев

«На период введения усиленных мер безопасности органам исполнительной власти предложено временно исключить проведение публичных мероприятий в окружении объектов проводимых соревнований, транспортной инфраструктуры, на туристических маршрутах и других местах массового пребывания жителей и гостей столицы», — цитирует пресс-служба документ префектуры.

Один из полученных в Москве отказов активисты попытались обжаловать 17 июля в Таганском районном суде. Однако суд принял сторону префектуры.

Аналогичные отказы получили и петербургские активисты «Яблока», которые планировали протестные мероприятия на 18 июля. Решения городской администрации они обжаловали в районном и городском судах Санкт-Петербурга, но не добились для себя возможности протестовать.

В «Яблоке» уточнили, что московским активистам предлагали провести протестный пикет в гайд-парке в Сокольниках, но оппозиционеры отказались, поскольку «это лес, это далеко от мест скопления людей, и никакого внимания к проблеме привлечь не удастся, а смысл акций — чтобы о происходящем узнали люди».

Мотивировка отказов не выдерживает никакой критики, считает Игорь Яковлев. «Согласно указу Путина, усиленные меры безопасности действуют с 25 мая по 25 июля: все силы правопорядка задействованы на мероприятиях Чемпионата и не в силах обеспечить порядок на пикете из 10 человек», — уточнил он.

Это вызывает вопросы еще и в связи с тем, что футбольные матчи уже завершены.

Яблочники намерены обжаловать отказы префектуры и указ Путина, на который ссылаются чиновники, в судах, вплоть до Конституционного. Кроме того, сейчас в партии размышляют над возможностью провести протестные акции в альтернативном формате — например, одиночного пикетирования.

«Правда, практика показывает, что даже одиночные пикеты чреваты задержаниями. 19 июня был пикет Сергея Митрохина государственной Думы , его тогда задержали и присудили ему двадцать тысяч рублей штрафа», — сказал Яковлев.

Также в оппозиции планируют подать заявки на проведение массовых акций против повышения пенсионного возраста уже после 25 июля, когда указ Путина уже не будет действовать.

19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассматривать Государственная Дума РФ.