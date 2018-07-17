Путин ликвидировал упоминавшееся в связи с «Новичком» ЗАТО 

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации закрытого административного территориального образования (ЗАТО) в городе Шиханы в Саратовской области, которое называлось местом возможного производства «Новичка».
ЗАТО в Шиханах упраздняется с 1 января 2019 года, следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Для обеспечения сбалансированности бюджета города в 2019 году Саратовской области выделят 33 млн рублей, в 2020 году — еще 30,5 млн рублей.
Отметим, что ЗАТО Шиханы фигурировали в СМИ как возможное место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым якобы были отравлены в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом говорила, в частности, британская разведка.
При этом эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».
В Шиханах расположен Государственный институт технологии органического синтеза.