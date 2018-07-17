Кто такая новая любовь русского народа

Переводчик философской и художественной литературы, посол в США , министр евроинтеграции (в процессе этой самой интеграции) и иностранных дел своей страны, заместитель Генерального Секретаря НАТО и, в конце концов, президент своей страны ( Хорватии — прим. ВЗГЛЯД).

Вот кто такая новая любовь русского народа Колинда Грабар-Китарович.

На вип-трибуне по разнообразию опыта и международному статусу она была второй после Путина, пожалуй. Макрон пока по сравнению с ней — мальчик. С потенциалом, но не более того. А то, что она ведет себя так как средний американский конгрессмен во время предвыборного чеса по родной Небраске — всех обнимает, пляшет, смотрит влюбленно и целует — так это стиль и опыт. А вовсе не откровение открытости (как говорят одни) или распущенности (как — другие).

Она так же и выборы свои выиграла. Со всеми пятью языками в совершенстве и полудюжиной университетов, где она училась и преподавала на выборы она шла как «простая женщина из народной толщи», которая лучше чувствует народную душу, чем «профессор» одного единственного своего хорватского ВУЗа Иво Йосипович , который «очки одел» и «папина „победа“, а про народ ничего не понимает.

Популистская волна та самая и новая искренность. У людей широко образованных ее — искренность — изображать часто — если есть опыт и желание — получается лучше, чем у по-настоящему „простого человека“.

Тот же Макрон уже существенно менее деревянный, чем был на старте своей избирательной кампании каких то полтора года назад. Научился. Просто взял и научился, хотя представляю какой ужас у него с его бэкграундом вызывала изначально необходимость брататься с парнями из предместий.

Сюда же отнесем Инфантино — без галстука, открытого, веселого, улыбающегося, искрометно шутящего и лезущего ко всем с объятиями — человека, не имевшего до своего избрания Президентом ФИФА никакого опыта кроме юридического. Специалист-эксперт отдела лицензирования доросший до карьерного предела, а вовсе не какой нибудь спортсмен-харизматик-капитанкоманды.

Это новое время так выглядит. Искренность и открытость — лучшие из возможных компетенций для политика или чиновника с публичной функцией.

И, конечно, поразительная история восприятия этого пира духа у нас.

Насколько надо замордовать русский народ женскими образами в политике — от Поклонской через Яровую к Петренко с Орловой, если блестящая, конечно, но абсолютно прагматичная и в смысле технологий самопрезентации Колинда выглядит как божественный посланец на нашу грешную.

В общем, судя по всему, запрос на политическую эмоцию, яркость и искренность не просто созрел, а перезрел, как августовская вишня. И любое проявление этой самой искренности и эмоции будет воспринято на ура. Троекратное.

В общем, у нас как обычно — сначала запаздываем, а потом нам надо того же самого, только в тройном размере и побыстрее.

Пересмотрел я по результатам колиндамании скептическую оценку перспектив „российского политического популизма“ в западном стиле. Он нас еще удивит.

И, возможно, быстрее чем мы ожидаем.