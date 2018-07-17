Менеджер отеля придумывал разные причины, почему отель так дорог. Но, пожилых людей лучше не трогать!

Пожилая дама решила подарить себе на свой 70-й день рождения подарок — остановиться на ночь в дорогом отеле. Когда она выезжала на следующее утро, портье вручил ей счет на $ 250.00. Она взорвалась и потребовала узнать, почему счет был так высок.

«Это хороший отель, но номер, конечно, не стоит $ 250,00 за одну ночь! Я даже не позавтракала. Клерк сказал ей, что $250.00 — это стандартная ставка, поэтому она настояла на разговоре с менеджером.

Менеджер появился и, предупрежденный портье, заявил — в этом отеле есть огромных размеров бассейн и не менее впечатляющий конференц-центр, которые доступны для использования.

«Но, я их не использовала», — сказала она.

«Ну, они здесь, и вы могли бы», — объяснил менеджер.

Он продолжал объяснять, что она, возможно, также видела одно из шоу в отеле, которым славится их заведение.

«У нас здесь выступают лучшие артисты со всего мира», — сказал менеджер.

«Но, я не ходила ни на одно из этих шоу, » — сказала она.

«Ну, они у нас есть, и вы могли бы», — ответил менеджер.

Независимо от того, какие удобства упоминал менеджер, она отвечала:

«Но, я не использовала его!»

А менеджер отвечал своим стандартным ответом. После нескольких минут обсуждения, она решила заплатить, выписала чек и отдала его ему. Менеджер удивился, когда посмотрел на чек.

«Но мадам, этот чек всего за $ 50,00.»

«Это правильно. Я предложила вам провести со мной ночь за $200.00, » — ответила.

«Но, я этого не сделал!» — восклицает очень удивленный менеджер.

«Ну, очень жаль, я была здесь, и ты мог бы.»

Не связывайтесь с пожилыми людьми!