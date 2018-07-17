Барнаул оказался в рейтинге городов по количеству выявленных свалок? 

Умиляют всевозможные рейтинги. Вот очередной, в который попал Барнаул, касается свалок! Мы и тут в «лидерах»?
Вероятно, речь о рейтинге городов по количеству выявленных и устранённых свалок в населённых пунктах. Здесь Барнаул как раз в лидерах по-хорошему. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (Республика Татарстан), Барнаул (Алтайский край), а также Тамбов (Тамбовская область). К слову, в Барнауле было выявлено 44 несанкционированные свалки, 41 из них уже ликвидирована.