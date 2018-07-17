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Барнаул оказался в рейтинге городов по количеству выявленных свалок?
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Барнаул оказался в рейтинге городов по количеству выявленных свалок? 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Умиляют всевозможные рейтинги. Вот очередной, в который попал Барнаул, касается свалок! Мы и тут в «лидерах»?
Вероятно, речь о рейтинге городов по количеству выявленных и устранённых свалок в населённых пунктах. Здесь Барнаул как раз в лидерах по-хорошему. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, лидерами были признаны Искитим (Новосибирская область), Нижнекамск и Бугульма (Республика Татарстан), Барнаул (Алтайский край), а также Тамбов (Тамбовская область). К слову, в Барнауле было выявлено 44 несанкционированные свалки, 41 из них уже ликвидирована.
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