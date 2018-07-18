Посол РФ в Японии: Диалог на высшем уровне состоится на ВЭФ

"Есть достигнутая в мае на высшем уровне договоренность о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ воспользуется переданным ему приглашением и приедет на ВЭФ. Это важно для содержательной дискуссии на форуме, это важно для российско-японских отношений", — отметил Галузин. Он выразил уверенность, что Абэ примет активное участие в форуме, а вместе с ним прибудет и представительная бизнес-делегация.

Согласно той же договоренности в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате «2+2», проинформировал посол.

По словам Галузина, Россия выступает за максимально возможную либерализацию визового режима с Японией, рассматривая ее как «важный фактор активизации общения между нашими гражданами, активизации туристических потоков, бизнес-контактов, контактов по линии министерств и ведомств». Москва надеется, что Токио проявит заинтересованность в этом вопросе.

"Вариантов здесь может быть немало. Это и формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. От такого варианта до, предположим, введения безвизового въезда для туристов на достаточно большой срок — 30, 60 дней. Мы здесь готовы к максимально конструктивному, максимально ориентированному на результат диалогу", — отметил глава российской дипмисии.

Он также напомнил, что Россия создает все необходимые условия для работы японского бизнеса в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. «Российская правовая база, российское правовое поле предоставляет все возможности для самой продуктивной, самой эффективной хозяйственной деятельности зарубежных субъектов на российской территории», — заявил Галузин.