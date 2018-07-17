«Так не бывает». Сериал о страстях и не только

Что делать родителям, если у их детей-молодоженов в семье проблемы? Героям фильма «Так не бывает» предстоит не только попытаться сохранить брак детей, но и побороться за свои собственные, вдруг вспыхнувшие чувства. Премьера стартовала на канале ТВ Центр 16 июня, ее показ ждет вас по будням в 17:50. Ну а в связи с сериалом кое-какие его секреты открыла нам режиссер картины Наталья Хлопецкая

Тайно поженившиеся Илья ( Сергей Чирков ) и Маша (Александра Тюфтей) знакомят родителей во время празднования своей свадьбы. Отношения между отцом невесты — Романом Петровичем ( Виталий Хаев ) и матерью жениха — Дарьей Олеговной ( Вера Воронкова ) не заладились с первого момента их знакомства. Однако спустя год между Дашей и Романом неожиданно вспыхивает страсть. Роман тестя и свекрови не может быть счастливым по двум причинам. Во-первых, Роман Петрович женат на молодой красавице Инне (Евгения Розанова), а во-вторых, их дети решают развестись… О том, что осталось за кадром и почему в жизни не все так, как в кино, рассказывает режиссер:

— Вы — автор сценария фильма. Сюжет придуман или это история из жизни?

— Наша история о том, что роман старшего поколения в таких обстоятельствах становится предательством по отношению к детям. На этом строится конфликт. Все — выдумка от начала до финала. Какое самое знаменитое литературное драматическое произведение о любви мы все знаем? Шекспировская история «Ромео и Джульетты». Я подумала: а если подойти к этой теме с другой стороны? Когда не дети страдают от раздора родителей, а наоборот: родители страдают от того, что их дети ссорятся, и по этой причине не складывается их чудесный роман. Я лишь обратилась к классике и пошла от обратного. Мне показалось, что это может стать интересным.

— Фильм называется «Так не бывает». Возникает вопрос: не бывает как?

— Обычно мы привыкли, что в жизни мужчины уходят от престарелых жен к молодым любовницам. А то, чтобы муж ушел от молодой жены к любовнице — женщине в возрасте, в жизни встретишь не часто. На самом деле название фильма придумала моя сестра. Как-то во время обеда я поделилась с ней своей идеей. И Таня, выслушав меня, сказала: «Так не бывает!»

— Очень понравилась заставка на титрах фильма. Казалось бы, деталь, а картины просто завораживают…

— Мы долго перебирали варианты титров, и решили, что кадры из фильма, стилизованные под акварель — наиболее точное решение.

— Исполнителей главных ролей тоже выбирали сами?

— Да, и у нас снимались лучшие артисты. Замечательная наша Людмила Алексеевна Чурсина (Регина Ивановна, мама Даши), Виталий Хаев. Вера Воронкова — актриса, известная в театральной среде, — впервые сыграла главную роль в таком большой проекте. Она и прежде очень много снималась, а главные роли случались не часто. Я очень надеюсь, что на ее работу в фильме обратят внимание кинорежиссеры и продюсеры. Хочу упомянуть фантастического артиста Алексея Колубкова из Мастерской Петра Фоменко . Он — уникальный, его персонаж — влюбленный сосед Василий — все время чинит соседке Даше водопровод, устраняет другие бытовые проблемы в ее домике. У него мощная и очень красивая сюжетная линия. Кстати, наша уважаемая Людмила Алексеевна (Чурсина), на ее мудрый женский взгляд, призналась: выбирая между героем Хаева и Колубкова, она, не задумываясь, выбрала бы соседа Васю.

— В фильме снялся и Сергей Петров , без которого не обходится ни один ваш фильм…

— Сергей Петров, который в фильме играет друга Феликса, не только прекрасный артист, но и хороший друг. И признаюсь: Сережа — мой талисман. Его участие в моих фильмах приносит удачу.

— А что скажете про молодой состав актерской группы?

— Работа с Александрой Тюфтей и Сергеем Чирковым была в удовольствие. А вот с Иваном Макаревичем , я поработала впервые. Давно его знаю по кастингам в другие мои проекты, в которых по ряду причин, он не снимался. А мне этого очень хотелось. Ваня — чудесный артист, он сам создает свои образы. Его персонаж по имени Марлен — изысканный и интересный. Наверное, мало, кто знает, что артист увлекается модой и является дизайнером и модельером одежды. И тот образ, каким зритель видит его героя на экране — стильная стрижка и наряд, придумал сам Макаревич. И тут наши взгляды очень совпали.

— Чем запомнились съемки?

— С улыбкой вспоминаю, как пришлось подыгрывать исполнителям главных ролей. В фильме есть сцена, когда Роман Петрович и Дарья Олеговна, прощаясь, разговаривают, практически жестами через большое окно, которое невозможно открыть. Для этих кадров артисты снимались в разные дни. И когда играл Виталий Хаев, я со стороны камеры отвечала ему от имени Воронковой. А в другой день я уже за Виталия играла сцену перед Верой. Со стороны это выглядело забавно.

— Знаю, что в работе над фильмом принимали участие ваши близкие. Не возникало ли при этом творческих споров?

— Конечно, нет! Все помнят, кто главный на съемочной площадке! (улыбается) Дочка Маша (Мария Хлопецкая, студентка 2-го курса режиссерского факультета Московского государственного института культуры. прим. автора), давно снимается у меня в маленьких эпизодах. Свои фильмы я уже много лет снимаю с одним оператором — Евгением Хлопецким — моим мужем. А сестра — Татьяна Шаповальянц — занималась кастингом. Мы семьей работаем давно. И уже трудно представить, как может быть иначе.

— Где проходили съемки картины?

— Фильм в Москве Подмосковье . В районе Николиной горы и в селе Трахонеево. А вот для съемок эпизодов на море, мы ненадолго отправились в Питер, где нашли прекрасное место на Финском заливе.

— У вас есть аргументы, которое смогут убедить зрителя, что фильм необходимо посмотреть с первой до последней серии?