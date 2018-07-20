В Ростовской области завершилось обсуждение проекта Стратегии-2030

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл — РИА Новости . Обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года завершено, за несколько месяцев дискуссий поступило более 500 предложений, сообщает правительство региона.

Обсуждение проекта проходило с февраля текущего года. Финальное слушание документа состоялось в четверг на площадке Ростовского государственного экономического университета с участием 360 человек.

"В обсуждение проекта Стратегии-2030 были вовлечены все органы власти и экспертное сообщество. В итоге поступило более 500 предложений. На всех базовых направлениях ставится задача опережающего развития по сравнению с другими субъектами ЮФО, а также сбалансированного, устойчивого развития муниципальных образований", — цитируются в сообщении слова губернатора Василия Голубева

В проекте стратегии определены основные направления развития региона, в том числе по решению проблемных вопросов, а также учтены долгосрочные целевые установки. Документ формировался в рамках 10 рабочих групп более чем по 28 направлениям. В общественных слушаниях на семи межмуниципальных и 40 районных площадках участвовали около 18 тысяч человек.

Финальная редакция стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 — выбор будущего!» будет готова к 1 июля 2018 года. До 1 января 2019 года документ должен быть утвержден. К этому сроку также должны быть утверждены и стратегии социально-экономического развития муниципалитетов.

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