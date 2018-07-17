Рубль вечером растет против евро и снижается к доллару в ожидании аукциона Минфина

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник умеренно повышается против евро и снижается к доллару, компенсировав часть утренних потерь.

Ожидания завтрашнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ на 40 миллиардов рублей поддержали спрос на рубль, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.15 мск повышался на 16 копеек, до 62,49 рубля, а курс евро снижался на те же 16 копеек до 72,83 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ВОЗВРАЩАЕТ СЕБЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рубль вечером компенсировал часть утренних потерь, когда он уступал обеим основным резервным валютам.

Рынок нефти пытается нащупать дно и оттолкнуться вверх от уровня 72 доллара после падения за неделю с уровня почти в 80 долларов за баррель Brent.

Рынок нефти в последние дни попал под давление на фоне роста предложения, как локального, так и долгосрочного. В частности, ливийская нефтяная компания NOC объявила о снятии форс-мажора с четырех ливийских терминалов на востоке страны, а также о возобновлении добычи и экспорта нефти в объеме около 700 тысяч баррелей в сутки. При этом участники рынка ожидают наращивания добычи в США Саудовской Аравии . Страны ОПЕК+ также недавно решили нарастить добычу, чтобы компенсировать перевыполнение условий своего договора о сокращении добычи.

В то же время поддержку рублю оказывают планы Минфина разместить на аукционах 18 июля ОФЗ двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей по номиналу. В последнее время спрос на рублевый госдолг вернулся, и это поддерживает курс рубля, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро вечером менялись разнонаправленно рублю в пределах 0,25%, рублевая цена марки Brent остается в районе отметки 4,5 тысячи.

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