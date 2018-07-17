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Наше «Хождение по мукам» увидят в Греции
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Наше «Хождение по мукам» увидят в Греции 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Греческий телеканал ERT3 приобрел права на показ одного из главных отечественных революционных сериалов минувшей осени.
Премьера 12-серийного художественного фильма состоялась на НТВ в ноябре 2017 года, в дни столетия Великой Октябрьской революции. А международная премьера сериала прошла накануне в Каннах — на ежегодной международной выставке MIPCOM. Экранизацию ждали — великий роман-эпопея Алексея Толстого с одноименным названием повествует о переломных для России событиях 1914-1919 годов, и в год столетия Революции его показ был более чем актуальным.
Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь и Аня Чиповская — они исполнили роли сестер Булавиных. Кроме них, в картине были задействованы молодые, но уже известные российские актеры. Показать историю страны через историю семьи, подвергнуть по-настоящему революционным испытаниям чувства героев — Толстой справился с задачей мастерски, роман любим в России уже не одно десятилетие, как и снятые прежде киноверсии. К осмыслению молодыми романа было приковано огромное внимание. Неудивительно, что новую киноверсию прекрасно приняли на последнем кинорынке MIPCOM.
— Мы надеемся стать свидетелями успеха сериала в Греции, а также других странах в предстоящие несколько месяцев. Мы надеемся, что греческая аудитория оценит атмосферу русской революции, которой отмечен поворотный момент в истории страны, — рассказал Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ.
На данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» в более чем десяти странах.
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