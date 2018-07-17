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«Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче
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«Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казанский клуб «Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче с минимальным счетом, сообщает Sport24.
В этой игре за казанский клуб дебютировал нападающий Дмитрий Полоз, которого «Рубин» арендовал у "Зенита".
На сборах в Австрии казанский клуб победил австрийскую «Адмиру» со счетом 1:0 и проиграл хорватскому «Хайдуку» из Сплита со счетом 0:1.
Следующий товарищеский матч команда Курбана Бердыева проведет против английского «Рединга» 20 июля.
Ранее футболист «Зенита» Полоз прибыл в расположение «Рубина».
Товарищеский матч. "Рубин" (Казань, Россия) — «Маккаби» (Петах Тиква, Израиль) — 1:0. Голы: 1:0 — Коновалов, 24.
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