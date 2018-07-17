Казанский клуб «Рубин» обыграл «Маккаби» в товарищеском матче с минимальным счетом, сообщает Sport24.
В этой игре за казанский клуб дебютировал нападающий Дмитрий Полоз, которого «Рубин» арендовал у "Зенита".
На сборах в Австрии казанский клуб победил австрийскую «Адмиру» со счетом 1:0 и проиграл хорватскому «Хайдуку» из Сплита со счетом 0:1.
Следующий товарищеский матч команда Курбана Бердыева проведет против английского «Рединга» 20 июля.
Ранее футболист «Зенита» Полоз прибыл в расположение «Рубина».