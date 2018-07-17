На здоровье: стартапам выдают универсальный бизнес-пакет

Медицинские технологии — одно из прорывных направлений современной науки. Выращивание искусственных органов, генная инженерия, лекарства от «болезней века» должны продлить жизнь человека. Но для развития ноу-хау нужна передовая инфраструктура. Что готова предложить высокотехнологичным компаниям Москва , «ВМ» узнала у гендиректора КП «Технопарк „Строгино“ Сергея Теплова

— Сергей Владимирович, вот уже год, как вашей компании поручено развивать медицинский парк „Мосмедпарк“. Какие задачи у проекта?

— Мы делаем ставку на то, чтобы отрасль развивалась за счет взаимодействия компаний внутри парка. Речь идет о кооперации в разных видах: это могут быть совместные разработки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, помощь в создании прототипов, совместное продвижение проектов и продукции. Резиденты могут быть заказчикам продукции друг у друга. Нам важно создать здесь единую экосреду, экосистему, которая поможет компаниям медицинского профиля эффективно, быстро и качественно разрабатывать и выводить продукты на рынок. В том числе и на международный рынок. Например, один из наших резидентов подал заявку на получение гранта в Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере , также известном как Фонд Бортника. При этом нам важно, чтобы компании смогли плодотворно взаимодействовать не только между собой, но и с резидентами других технопарков Москвы.

— Какие меры поддержки вы оказываете?

— Прежде всего, это бизнес-планирование для инновационных проектов. Мы проводим инвестиционную подготовку и оценку проектов, помогаем компаниям в привлечении частных инвесторов и фондов для реализации их самых смелых планов. Но главное, мы ориентируем компании в различных видах финансовой поддержки со стороны госорганов. Это может быть получение субсидий, грантов, льготных займов. При этом мы готовы вести юридическое и бухгалтерское сопровождение данных проектов. Есть и другие, не менее важные, направления работы с резидентами. Компании без проблем регистрируют интеллектуальную собственность, получают поддержку по части информационных технологий — сопровождение проектов, хранение больших массивов данных.

— Есть ли какие-то особые сервисы для компаний медицинского профиля?

— Безусловно. Мы будем развивать медицинские сервисы силами нашей управляющей компании либо привлекать сторонних консалтинговых игроков. Речь идет о таких услугах, как патентование, сертификация, консультация по получению регистрационных удостоверений, клинические исследования и испытания — все это нужно для выпуска фармпрепаратов.

— Сколько компаний уже зарегистрировались в парке?

— Пока это 15 компаний. Из них часть уже начинает работать, а часть находится на стадии локализации. Некоторые предприятия уже подготовили площадку и завезли оборудование. Другие находятся на стадии лицензирования, и они пока не могут начать полноценную работу.

— Какие инфраструктурные возможности вы предоставляете своим резидентам?

— Во-первых, это коллективный центр прототипирования, где компании смогут разработать концепцию и изготовить готовое изделие. Например, можно создавать прототипы, корпуса, мастер-модели, детали и механизмы, упаковки, новые устройства, приборы, технологическое оборудование —в количестве от 1 штуки до малых и средних серий. Точность печати до 0,01 миллиметра, представьте себе. Во-вторых, мы предоставляем помощь в лицензировании и сертификации компаний, получении регистрационных удостоверений. Мы оказываем научно-методическую поддержку нашим резидентам, помогаем организовать клинические и доклинические исследования. А главное — создаем условия для коммерциализации новых технологий, подготавливаем выход изделий и препаратов на серийное производство. Это включает также привлечение корпоративных заказчиков, взаимодействие с органами исполнительной власти и медицинскими учреждениями. Мы можем более эффективно проводить конгрессно-выставочные мероприятия для наших компаний, включая те, что устраиваются за границей. А это прямая дорога к привлечению международных партнеров для реализации совместных проектов и покорения зарубежных рынков.

— Есть ли у вас учебные программы для резидентов?

— Над этим мы тоже работаем. Мы будем проводить для компаний семинары, мастер-классы, конференции. Не стоит забывать и о финансово-юридической поддержке со стороны нашей компании.

— С какими основными сложностями сталкиваются сегодня производители на рынке медицинских инноваций?

— Прежде всего, это проблема, связанная с недостаточным развитием в стране необходимой компонентной базы для синтеза лекарств. В результате возрастает себестоимость лекарств, которые создаются из импортных составляющих. Кроме того, наши компании пока слишком долго регистрируются и получают необходимую сертификацию. В ЕС — это шесть месяцев, у нас же срок может доходить до года и более. Но мы эту проблему пытаемся решать совместно с профильными ассоциациями. Другая беда — выход на международные площадки: пока только крупные российские компании могут похвастаться положительным опытом. К нам же идет малый и средний бизнес — их вывод на зарубежные рынки потребует особого подхода и планирования. В идеале, чтобы компания развивалась, 15–20 процентов ее продукции следует экспортировать. У нас созданы все необходимые для начала этой работы инструменты. Тем более мы имеем положительный опыт сотрудничества с Международной ассоциацией научных парков (IASP).

— Расскажите про наиболее интересные разработки ваших резидентов.

— Одна из компаний производит плазменно-дуговое оборудование для лечения ран. Аппарат значительно расширяет применение физиотерапии в области хирургической и раневой инфекции, гнойной хирургии. Другой резидент выпускает аппараты для вакууминстилляционной терапии ран, что значительно сокращает количество перевязок и сокращает время лечения по сравнению с традиционными методами в 3–4 раза. Есть уникальные разработки в области борьбы с ВИЧ-инфекцией. Наш препарат не позволяет вирусу передаваться от матери к ребенку. Другое лекарство на 85 процентов сокращает риски инвалидизации пациентов после инсульта. Есть компания, производящая инновационные перевязочные средства.

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