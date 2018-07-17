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«Уфа» уступила турецкому клубу «Башакшехир»
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«Уфа» уступила турецкому клубу «Башакшехир» 

SPORT24.ru 56 минут назад
«Уфа» провела товарищеский матч с клубом «Башакшехир». Команда РФПЛ уступила во встрече со счетом 2:3. В составе «Уфы» отличились Иван Пауревич и Вячеслав Кротов.
«Башакшехир» (Турция) — «Уфа» (Россия) — 3:2 (1:2). Голы: Торун, 28, Байич, 61, Фрай, 63 — Пауревич, 3, Кротов, 42.
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