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«Уфа» уступила турецкому клубу «Башакшехир»
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«Уфа» уступила турецкому клубу «Башакшехир»
SPORT24.ru
56 минут назад
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«Уфа» провела товарищеский матч с клубом «Башакшехир». Команда РФПЛ уступила во встрече со счетом 2:3. В составе «Уфы» отличились
Иван Пауревич
и
Вячеслав Кротов
.
«Башакшехир» (
Турция
) — «Уфа» (
Россия
) — 3:2 (1:2). Голы: Торун, 28, Байич, 61, Фрай, 63 — Пауревич, 3, Кротов, 42.
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