Компании обяжут платить страховые взносы за мигрантов 

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Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Министерство труда и социальной защиты РФ совместно с МВД готовит изменения в законодательство об использовании иностранной рабочей силы в РФ для ужесточения контроля за трудовой миграцией. Об этом во вторник, 17 июля сообщил глава Минтруда Максим Топилин, отметив, что ведется разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования регулирования вопросов привлечения и использования иностранной рабочей силы». Как отмечается, новые законодательные нормы предусматривают контроль легализации трудовой деятельности иностранных граждан, въехавших в Россию в порядке, не требующем получения визы, за счет контроля уплаты за них страховых взносов, которые предусмотрены действующим законодательством. «У нас порядка миллиона патентов выдают в год. Но означает ли наличие патента, что эти люди работают легально? Ответ: нет. Это такая же часть нелегального рынка труда. Мы сейчас с МВД готовим законопроект, который позволит Роструду вести базу как уже контролеру за трудовыми отношениями, чтобы Роструд смотрел за теми, у кого есть патенты, и кто не платит за них взносы. Когда мы научимся все это считать с налоговой службой, с Пенсионным фондом, считать и смотреть, тогда система выстроится. Мы увидим, кто работает легально, кто нелегально. Даже при наличии патента''.