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Что представил Алтайский край на всероссийском фестивале архитектуры?
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Что представил Алтайский край на всероссийском фестивале архитектуры? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Интересно на фоне негатива по поводу того, как охраняются в крае памятники архитектуры, что показывал край на всероссийском фестивале архитектуры и за что получал награды?
Действительно, несколько проектов от региона стали лауреатами первого Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», проходившего в Москве. За программу «Сохранение объектов культурного наследия в Алтайском крае» золотой диплом в одной из номинаций вручили архитектору Александру Дерингу. Его коллега — архитектор Екатерина Шаповаленко — была отмечена за два проекта: реставрация с воссозданием колокольни и куполов Знаменской церкви и регенерация территории казённых винных складов (бывший Барнаульский ликёро-водочный завод) с приспособлением под образовательное учреждение. О том, что показывал край на фестивале, рассказал врио начальника краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Александр Урбах: «На нашем стенде выставлены как образцы уже выполненных работ, так и планы по реставрации ряда зданий, представляющих исторический интерес. Часть этих объектов принадлежит федеральным структурам, возможно, они захотят стать инвесторами и принять участие в восстановлении их первоначального облика».
АиФ — Алтай: последние новости
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