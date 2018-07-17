Иван Таврин претендует на Gallery

Фото с сайта gallerymedia.com Baring Vostok Capital Partners может продать контрольную долю в Gallery. Переговоры ведутся с владельцем ЮТВ и «Выбери радио» Иваном Тавриным . Бизнесмен намерен приобрести не менее 70% акций оператора наружной рекламы, сообщает РБК.

Наружная реклама — новый сегмент для медиаменеджера и бывшего делового партнера Алишера Усманова . Таврина привлекают перспективы цифровых outdoor-форматов, говорят источники издания. По их информации, потенциальный покупатель уже согласовал сделку со Сбербанком , который является кредитором Gallery. В залоге у банка находятся векселя ООО «Гэллэри Сервис», основной операционной компании группы, а также 100% дочернего ООО «Гэллэри Диджитал».

Сам Таврин отказался подтвердить факт готовящейся сделки: «Мы смотрим на десятки компаний и никогда не комментируем эти переговоры». Источники говорят, что предприниматель вел переговоры и с владельцами Russ Outdoor, но никаких договоренностей стороны не достигли.

Сейчас основными собственниками Gallery являются структуры Baring Vostok, однако точный размер их пакета не известен. Миноритарным акционером компании называют бывшего финансового директора концерна «Калина» Александра Петрова — по неподтвержденной информации, он приобрел долю у одного из основателей Gallery Анатолия Мостового . На начало 2015 года тому принадлежало 6,85% оператора.

По оценке «Эспар-Аналитик», группа Gallery — второй по выручке (3,9 млрд рублей) оператор наружной рекламы после Russ Outdoor (6,2 млрд рублей). В начале 2018 года Russ Outdoor управляла 24900 рекламных поверхностей в 50 городах, Gallery — 26200 поверхностей. Однако в мае Gallery перестала размещать рекламу на 7500 остановочных павильонов «Мосгортранса» в столице.