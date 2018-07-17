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Землю для многодетных семей в районе Старого шоссе начали разграничивать в Вологде
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Землю для многодетных семей в районе Старого шоссе начали разграничивать в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Расчищенные от деревьев и кустарника просеки позволят разграничить земельные участки. Территории предназначены для предоставления многодетным семьям областной столицы. Подрядная организация приступила к выполнению работ по контракту общей стоимостью порядка 5 млн рублей. Проложить так называемые «красные линии» и установить таблички с наименованиями улиц необходимо до конца года.
«Контракт на выполнение работ подписан в начале июля с компанией «Строительно-монтажное управление — 35», дорожники начали прорубать просеки и расчищать их от деревьев и кустарников, уложили железобетонную трубу на съезде с улицы Граничной — она обеспечит отвод воды, срок завершения работ по контракту — 20 декабря текущего года», — пояснил директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.
«Красными линиями» на схемах обозначают границы земельных участков в районе Старого шоссе. На планировочную схему нанесли порядка 260 земельных участков, расположенных стройными рядами по двум сторонам от центральной дороги. Улицы тоже обозначены — центральная названа Еремеевской, ее пересекают Афанасьевская, Власьевская, Введенская, Бульварная, Богословская.
Появится также несколько аналогичных переулков, они будут «пронумерованы». Например, первый и второй Богословский, первый и второй Бульварный. На стадии планировки полные наименования улиц заменят таблички с номерами, установят 32 таких знака.
Технадзор за качеством выполнения работ будут осуществлять специалисты Градоцентра. Предполагается, что выделенные на местности земельные участки станут более привлекательными для бронирования многодетными семьями, которые состоят в очереди на предоставление земли. Сейчас в районе Старого шоссе уже переданы 98 земельных участков, свободно почти вдвое больше. Всего в очереди на предоставлении земли состоят порядка трех тысяч вологодских семей.
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