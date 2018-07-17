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Занятия по растениеводству и оригами проводят для заключенных Самарской области
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Занятия по растениеводству и оригами проводят для заключенных Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На протяжении нескольких лет в СИЗО-4 регионального УФСИН работают несколько секций. Занятие по душе найдет каждый. Осужденные из отряда по хозяйственному обслуживанию в следственном изоляторе могут выбрать из пяти направлений: спортивное, художественное, литературное, растениеводство или пожарная безопасность. В каждом из них люди, приговоренные к лишению свободы, черпают новые знания, готовятся к жизни после освобождения. Так, например, осужденные не только читают книги, но и устраивают обсуждения, литературные дискуссии. В художественной «школе» они могут преподавать и сами. Живопись, игра на гитаре и даже оригами — мастеров здесь хватает. Многих интересует и растениеводство. Занятия по обработке почвы, выращиванию и уходу за растениями проводятся регулярно. Неизменным спросом пользуются спортивные секции и «Добровольный пожарный», сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области. Руководство уверено, что проводимая работа положительно влияет на социальную и психологическую адаптацию осужденных к жизни за стенами исправительного учреждения. Главная цель таких занятий — предотвратить повторное совершение преступлений.
Фото: УФСИН России по Самарской области
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