«Рубин» победил «Маккаби» в товарищеском матче 

Казанский «Рубин» в товарищеском матче переиграл израильский «Маккаби» их Петах Тиквы. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Игорь Коновалов.
В этой игре за «Рубин» дебютировал Дмитрий Полоз, арендованный казанцами у «Зенита».
Товарищеский матч
Голы: Коновалов, 24.
Рубин: Акмурзин (Бабурин, 46), Сорокин (Казанский, 66), Гранат (Чистяков, 66), Камболов (Чико, 66), Байрамян (Базаев, 66), Могилевец (Яковлев, 66), Коновалов (Мухаметзянов, 46), Махатадзе (Гиниятуллин, 53), Бухаров (Шарафеев, 66), Полоз (Уремович, 66), Голдобин.