Ещё
«Рубин» победил «Маккаби» в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Рубин» победил «Маккаби» в товарищеском матче 

SPORT24.ru 1 час назад
Казанский «Рубин» в товарищеском матче переиграл израильский «Маккаби» их Петах Тиквы. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил Игорь Коновалов.
В этой игре за «Рубин» дебютировал Дмитрий Полоз, арендованный казанцами у «Зенита».
Товарищеский матч
«Рубин» (Казань) — «Маккаби» П-А (Израиль) — 1:0 (1:0)
Голы: Коновалов, 24.
Рубин: Акмурзин (Бабурин, 46), Сорокин (Казанский, 66), Гранат (Чистяков, 66), Камболов (Чико, 66), Байрамян (Базаев, 66), Могилевец (Яковлев, 66), Коновалов (Мухаметзянов, 46), Махатадзе (Гиниятуллин, 53), Бухаров (Шарафеев, 66), Полоз (Уремович, 66), Голдобин.
SPORT24.ru: последние новости
Венгер: «Есть немало футболистов, которых я хотел ударить» «Челси» готов отклонить предложения «Реала» и «Барселоны» по Азару «Ливерпуль» предложил «Роме» за Алиссона € 75 млн. Стороны близки к согласию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня5
Задержан главный гаишник севера Москвы93
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог194
Погиб Тагир Вагапов50
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца147
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение