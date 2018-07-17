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Медицинская долина появится на карте столицы
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Медицинская долина появится на карте столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время на территории Мосмедпарка сдаются более 12 тысяч квадратных метров площадей. Парк будет оборудован всей нужной для компаний инфраструктурой.
Старт созданию Мосмедпарка, специализирующегося на производстве инновационной медицинской продукции, был дан ровно год назад, в июле 2017-го. Пока Мосмедпарк не участвует в акции «День без турникетов», так как здесь полным ходом идут работы по наладке сложнейшей инфраструктуры, но для журналистов «ВМ» сделали исключение и разрешили взглянуть, как строится уникальная «Медицинская долина» Москвы.
Раньше здесь располагалась горбольница. В 2014 году ее расформировали, и объект несколько лет не использовался. Правительство Москвы приняло решение передать комплекс зданий под развитие медицинского научно-производственного парка.
Управляющей компанией стал технопарк «Строгино» — один из первых технопарков Москвы, созданный 11 лет назад и имеющий опыт работы с медкомпаниями.
Мосмедпарк находится в районе Печатники (ЮВАО), недалеко от метро «Печатники» и «Марьино», МКАД и третьего транспортного кольца.
СПРАВКА
Для стартапов Мосмедпарк предлагает площади в бизнес-инкубаторе. Компаниям доступны офисы и помещения для лабораторий в 10–90 квадратных метров (по желанию, с мебелью и оргтехникой). На всей территории есть высокоскоростной интернет и другие телекоммуникации. Условия заселения: срок регистрации и размещения компании до 3-х лет. Для компаний на стадии роста подготовлено более 11 тысяч квадратных метров площадей: помещения под офис, склад, производство, лаборатории. Договор аренды на срок до 10 лет.
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