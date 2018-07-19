Частое пользование соцсетями может привести к СДВГ у подростков

Американские ученые рассказали о негативном влиянии социальных медиа на подрастающее поколение.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии ( США ) выявили новую опасность социальных сетей на неокрепший организм подростков. По мнению американских ученых, злоупотребление социальными сетями повышает риск возникновения у молодежи синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Специалисты провели исследование, результаты которого были опубликованы во влиятельном международном медицинском журнале JAMA. В течение двух лет ученые вели наблюдение за 2587 подростками (средний возраст которых составил 15,5 года).

Молодых людей при этом опрашивали о том, как часто они пользуются социальными сетями. А также специалисты проверяли наличие и тяжесть проявляющихся у них симптомов СДВГ (на момент начала исследования ни у кого из подростков таких симптомов не наблюдалось). В результате выяснилось, что у тех школьников, которые уделяли социальным сетям значительное время, в 11-16 процентов случаев проявились симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. У тех, кто проводил в соцмедиа чуть меньше времени, такие симптомы проявлялись в 5% случаев.

Впрочем, по словам ученых, хотя им и удалось обнаружить определенную взаимосвязь между социальными сетями и СДВГ, ее можно считать достаточно слабой. Тем не менее, специалисты планируют продолжать исследования в этой области.

Фото: Instagram

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