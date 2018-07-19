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Частое пользование соцсетями может привести к СДВГ у подростков
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Частое пользование соцсетями может привести к СДВГ у подростков 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Американские ученые рассказали о негативном влиянии социальных медиа на подрастающее поколение.
Специалисты из Университета Южной Калифорнии (США) выявили новую опасность социальных сетей на неокрепший организм подростков. По мнению американских ученых, злоупотребление социальными сетями повышает риск возникновения у молодежи синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Специалисты провели исследование, результаты которого были опубликованы во влиятельном международном медицинском журнале JAMA. В течение двух лет ученые вели наблюдение за 2587 подростками (средний возраст которых составил 15,5 года).
Молодых людей при этом опрашивали о том, как часто они пользуются социальными сетями. А также специалисты проверяли наличие и тяжесть проявляющихся у них симптомов СДВГ (на момент начала исследования ни у кого из подростков таких симптомов не наблюдалось). В результате выяснилось, что у тех школьников, которые уделяли социальным сетям значительное время, в 11-16 процентов случаев проявились симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. У тех, кто проводил в соцмедиа чуть меньше времени, такие симптомы проявлялись в 5% случаев.
Впрочем, по словам ученых, хотя им и удалось обнаружить определенную взаимосвязь между социальными сетями и СДВГ, ее можно считать достаточно слабой. Тем не менее, специалисты планируют продолжать исследования в этой области.
Фото: Instagram
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