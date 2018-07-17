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Сокращение сроков станет ключевым моментом нового механизма ликвидации банков
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Сокращение сроков станет ключевым моментом нового механизма ликвидации банков 

Банки.ру 1 час назад
Сокращение сроков ликвидации банков станет ключевым моментом нового механизма ликвидации, рассказал в интервью ТАСС глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.
«Скорость ликвидации влияет на наполнение конкурсной массы и удовлетворение требований кредиторов. Кроме того, чем дольше идут ликвидационные процедуры, тем выше издержки на их сопровождение. Поэтому, сократив сроки, мы уменьшим издержки, а кредиторы получат больше из конкурсной массы», — рассказал Исаев.
По его словам, одно из предложений связно с возможностью избегания дублирования функций, возникающего из-за особенностей законодательства.
«После отзыва лицензии сначала в банк заходит временная администрация Банка России, выполняет определенные задачи. Через три месяца, а иногда и больше — в зависимости от решения суда, который запускает процедуру банкротства, — уже приходит АСВ и начинает процесс конкурсного производства. Если же АСВ будет входить как временная администрация сразу после отзыва лицензии, сэкономим минимум три-четыре месяца. Мы оперативно начнем работу с активами по их предпродажной подготовке, чтобы с момента открытия процедур банкротства можно было приступить к реализации имущества», — сказал глава АСВ.
Другое предложение связано с применением голландской модели торгов — «когда продажа начинается с верхней цены, но затем быстро идет вниз», — добавляет Исаев.
Он оценивает экономию времени после внедрения этих двух возможностей в 1—1,5 лет.
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