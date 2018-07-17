Гусев: Госдума примазывается к славе наших футболистов!

Это — абсолютно нормальный политический диалог. Пока он не вылился в реальный конфликт, это просто разные точки зрения. Я думаю, когда-нибудь все поймут, что Россия приняла абсолютно правильное решение, согласившись с выбором жителей полуострова, после чего Крым стал российским. Да, политикам на этом можно играть и строить различные козни друг против друга, но, я думаю, что, рано или поздно, все поймут, что Крым от России никогда не отойдет.

Топ-2: ЕСПЧ вынес решение по делам Pussy Riot и Политковской Павел Гусев: ЕСПЧ обязал Россию заплатить Pussy Riot около €50 тысяч, кроме того, суд взыскал с России €20 тысяч в пользу родственников убитой Анны Политковской

Что касается Анны Политковской, наверное, нужно было взыскивать с России гораздо больше. Анна была настоящей, смелой журналисткой и в том, что она погибла, есть доля вины и власти, и тех силовых структур, которые допустили такое развитие событий. А что касается этих … (я делаю паузу специально, чтобы пропустить нецензурные слова) Pussy Riot, то для меня удивительно, за что им платить €50 тысяч. И мне кажется, что со стороны ЕСПЧ выносить такие решения — это верх цинизма.

Топ-3: В Госдуме планируют наградить футбольную сборную РФ Павел Гусев: В Госдуме планируют наградить почетными грамотами российскую сборную по футболу, Российский футбольный союз , тренеров и организаторов чемпионата мира-2018.

На это могу сказать одно: в Госдуме просто примазались к тому, что сделали ребята, которые до этого не получали от Государственной Думы никакой помощи. Там, в Государственной Думе, практически ничего не делали для того, чтобы восстановить детский футбол, создать возможности для обновления тренерского состава, чтобы выделить средства на тренерские кадры. Ничего этого не было. А когда ребята на собственном героизме добились таких высоких результатов, Госдума появилась. Мол, давайте и мы их наградим, давайте и мы «засветимся» на фоне наших спортсменов. Ну что ж, есть и такой метод работы. Пожелаем Госдуме хоть немножечко приблизиться к нашим футболистам — героям.

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